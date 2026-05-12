Casillas sobre Mourinho: "No lo quiero en el Real Madrid"

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En el universo de entrenadores que están sonando para dirigir al Real Madrid, el nombre de José Mourinho es el más sonado en la recta final de una presentación gris en la presente temporada. "The Special One" podría tener una segunda aventura en la institución blanco, sin embargo, aún no tiene el visto bueno de diferentes referentes del club.

Uno de ellos es Iker Casillas, que volvió a generar debate con unas declaraciones relacionadas con el futuro banquillo de los merengues. El histórico exportero dejó claro que no mantiene ningún problema personal con el portugués, a quien describió como un gran profesional y una figura importante dentro del fútbol internacional. Sin embargo, también expresó que, desde su punto de vista, no considera que sea la mejor opción para dirigir nuevamente al conjunto blanco.

Casillas no quiere a Mourinho en el Real Madrid

Casillas explicó que su postura responde únicamente a una opinión personal y al cariño que siente por el club de su vida. El campeón del mundo con España considera que actualmente existen otros entrenadores que podrían estar mejor preparados para asumir ese reto y liderar el proyecto deportivo del Madrid, dejando claro que sus palabras no tienen un trasfondo personal, sino una visión enfocada en lo que cree mejor para la institución.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas", escribió el español en sus redes sociales.

Cabe destacar que, en la recta final de su trayectoria con los blancos, Mourinho fue uno de los responsables en la salida del antiguo guardameta, relegándolo primero al banquillo por su compatriota Diego López y luego de forma definitiva del club, siendo un movimiento que terminó acondicionando la relación entre ambos en el equipo.