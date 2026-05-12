¡Golpe bajo! Real Madrid sin Tavares y su suplente por el resto de temporada

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Previo a lo que será su participación en el Final Four para definir al campeón de Europa y en plena recta final de la presente temporada en la Liga Endesa, el Real Madrid sufre terrible noticias con las ausencia de dos de sus principales figuras en el tabloncillo.

El conjunto blanco no podrá contar con dos piezas fundamentales en la pintura, ya que tanto Edy Tavares como Alex Len no lograron recuperarse de sus respectivas lesiones y quedaron descartados tanto para la cita continental como las instancias finales del certamen local.

En el caso de Len, el pívot ucraniano sufrió una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo durante el compromiso del pasado fin de semana ante Río Breogán. El jugador venía firmando una actuación dominante antes de resentirse físicamente y abandonar la cancha con evidentes molestias. Tras las evaluaciones médicas, se confirmó que no llegará a tiempo para las semifinales en el Final Four, aunque todavía mantiene opciones de regresar más adelante durante los playoffs de la Liga Endesa.

Real Madrid se queda sin pivots

La situación se complica aún más con la baja de Tavares, quien tampoco volverá a jugar esta temporada tras sufrir una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda durante la serie ante el Hapoel Tel Aviv.

La ausencia del gigante caboverdiano, considerado uno de los defensores más dominantes del baloncesto europeo, deja al técnico Sergio Scariolo sin sus principales referencias interiores para luchar por la corona continental. Pese a que los merengues lideran por diferencia la ronda regular en la Liga ACB, las ausencias podrían afectar enormemente en las instancias finales de la competición.