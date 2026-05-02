Liga Endesa suspende duelo entre Joventut y Unicaja por esta extraña razón

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Un fallo general en el sistema electrónico y del marcador del Palau Olímpic obligó a suspender el duelo entre el Joventut y el Unicaja durante el descanso, con un marcador de 53-33. Pese a los intentos del personal técnico y del presidente Juanan Morales por restablecer el sistema, la avería resultó insalvable durante el intermedio.

Recordemos que este partido de la Liga Endesa es transmitido por Meridiano Televisión de forma exclusiva para toda Venezuela.

Logística e incertidumbre

La imposibilidad de reparar la instalación y la falta de margen logístico del Unicaja, el cual debía volar a Málaga esa misma noche sin opciones de alojamiento, precipitaron la suspensión definitiva por parte de la ACB.

El club verdinegro confirmó que el sistema funcionaba correctamente en las pruebas previas, pero se desconfiguró totalmente de forma repentina.

Problemas de calendario

Este incidente complica el calendario de mayo y pone en entredicho la imagen del pabellón, que acogerá la Final Four de la Champions League en apenas cinco días. Encontrar una fecha para jugar los minutos restantes será un reto logístico debido a la saturación de compromisos de ambos equipos en el tramo final de la temporada.