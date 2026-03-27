Liga Endesa: Real Madrid enfrenta al Girona por Meridiano Televisión

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Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte, tiene preparado para este fin de semana una auténtica jornada de baloncesto de alta factura de la Liga Endesa de España que entra en la fase culminante de la temporada. La cartelera de transmisiones del canal deportivo de Venezuela arranca mañana sábado con el choque entre el Ucam Murcia enfrentando al Surne de Bilbao, desde las 2:00 pm.

El Murcia se encuentra colocado en la tercera plaza de la tabla de posiciones con 16 triunfos por siete derrotas. Por su parte, el Bilbao presenta registro de 14 lauros por 10 caídas y ocupa la novena casilla del standing, por lo que necesita hilvanar esta victoria para seguir avanzando.

El casi invencible Real Madrid enfrentará al Girona, un juego pautado para comenzar a las 4:00 pm. Sin duda, los merengues son los máximos favoritos para coronar el gallardete en la presente campaña. Hasta el momento, tienen récord de 21 victorias por apenas dos derrotas para sembrarse como máximo líder de la zafra.

El Basket Girona, con marca de 11-12, tratará de frenar a la máquina madridista.

Domingo con más baloncesto

El domingo vuelve la acción por Meridiano Televisión con el encuentro entre el MoraBanc Andorra frente al Baskonia. Este choque favorece al Baskonia que tiene registro de 15 conquistas por siete reveses y está colocado cuarto en la tabla de clasificación.

El conjunto de Andorra reúne marca de 6-17 y es penúltimo en el listado de las posiciones, por lo que buscará frenar al Baskonia, una tarea difícil, aunque no imposible.

A la Liga Endesa le restan 11 jornadas y los decisivos playoffs por lo que la temporada está en su tope decisivo para los equipos que aún se mantienen con chance de entrar en los playoffs.