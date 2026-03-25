Pedro Martínez y Valencia Basket: Un proyecto blindado hasta 2028

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La sintonía entre el Valencia Basket y Pedro Martínez es total. Tras semanas de conversaciones y un rendimiento deportivo que ha superado las expectativas iniciales, el club ha anunciado este miércoles la ampliación del contrato del preparador catalán. Martínez, que ya tenía asegurada su continuidad hasta 2027, añade un año más a su vinculación para convertirse en la piedra angular del proyecto a largo plazo en el nuevo Roig Arena.

Resultados que avalan la continuidad

La decisión de la directiva no es casualidad. Pedro Martínez ha devuelto al equipo a la élite competitiva con una propuesta de juego clara y ambiciosa. Los hitos alcanzados en esta etapa hablan por sí solos:

Efectividad histórica: Con un balance de 184 victorias y 67 derrotas , Martínez ostenta un 73,3% de triunfos , el porcentaje más alto para cualquier entrenador en la historia de la organización.

Cosecha de títulos: Esta temporada ya sumó la Supercopa Endesa a las vitrinas del club (tras vencer al Real Madrid), convirtiéndose en el único técnico taronja con más de un título oficial en su palmarés (sumando la Liga Endesa de 2017).

Protagonismo europeo: El equipo se mantiene en la lucha directa por los playoffs de la Euroliga, destacando triunfos recientes de gran calibre como el conseguido ante Olympiacos.

Con este movimiento, el Valencia Basket no solo asegura al "maestro" de la pizarra, sino que envía un mensaje de ambición al resto de la Liga Endesa y la Euroliga: el proyecto taronja tiene un capitán definido para los próximos dos años y medio.