El Madrid silencia el Palau: Victoria contundente en el Clásico de la Liga Endesa

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Lo que se esperaba como un duelo de fuerzas equilibradas terminó siendo una exhibición unilateral. El Real Madrid no solo venció, sino que convenció al derrotar al FC Barcelona por un contundente 95-76, un resultado que envía un mensaje claro al resto de la Liga Endesa sobre quién manda actualmente en el tabloncillo español.

Desde el salto inicial, el equipo blanco impuso un ritmo que el Barcelona nunca pudo igualar. La diferencia de 19 puntos al sonar la bocina final es el fiel reflejo de un Madrid que supo castigar cada error azulgrana y que mantuvo una efectividad asombrosa tanto en la pintura como desde la larga distancia.

Las claves

El triunfo del Real Madrid por 95-76 se cimentó en estadísticas que demuestran una superioridad integral:

Poderío ofensivo: Los 95 puntos anotados por el Madrid evidencian una fluidez en ataque difícil de contrarrestar. Con un movimiento de balón constante, los visitantes encontraron siempre al hombre liberado para martillear el aro culé.

Control del ritmo: A pesar de los intentos del Barça por reaccionar, el Madrid supo enfriar el partido en los momentos críticos, apoyado en una dirección de juego impecable y una selección de tiro casi perfecta.

Dominio en las áreas: La defensa merengue limitó al Barcelona a tan solo 76 puntos, una cifra inusualmente baja para los locales en el Palau, forzando tiros incómodos y dominando el rebote defensivo para evitar segundas oportunidades.

Un Barça sin respuestas ante el vendaval

El conjunto azulgrana se vio superado físicamente y tácticamente. Aunque Jan Vesely intentó liderar la resistencia, la falta de cohesión defensiva y el bajo acierto en momentos clave impidieron que la distancia en el marcador bajara de los dos dígitos durante gran parte de la segunda mitad. Las 7 pérdidas de balón del Barça fueron gasolina para un Madrid que no perdonó en transición.

Con este 95-76, el Real Madrid da un golpe sobre la mesa en la lucha por el primer puesto de la fase regular, distanciándose de un Barcelona que deberá realizar una profunda autocrítica antes de encarar los próximos compromisos de la competición doméstica y la Euroliga.