Exseleccionador de Venezuela pondría rumbo a la Liga Endesa

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Posible noticia bomba para el baloncesto venezolano, y también para el español. Según reporta Canarias 7, el técnico argentino Nestor "Che" García habría renunciado a su puesto como coach de Piratas de La Guaira en la Superliga de Baloncesto, para tomar próximamente un vuelo a España y asumir las riendas del Gran Canaria.

El antiguo seleccionador nacional de Venezuela ha tenido un inicio de temporada realmente complicado con el equipo litoralense, al tener récord de tan solo tres victorias y ocho derrotas en 11 juegos disputados. Sin embargo, aparentemente ha surgido una interesante oportunidad de regresar al baloncesto español, en donde ya dirigió al Fuenlabrada.

Nestor García, ¿Rumbo a España?

Según el reporte de Canarias 7, Nestor "Che" García ya habría incluso dirigido su último entrenamiento con el equipo de Piratas, y estaría viajando en las próximas horas para ser presentado con su nuevo equipo el día viernes.

Su debut como coach del Gran Canaria se daría el próximo domingo, ante el Kosner Baskonia. De confirmarse, sería la segunda experiencia del argentino en suelo europeo. Sin duda, una noticia excelente para un entrenador sumamente destacado.