Liga Endesa

Exseleccionador de Venezuela pondría rumbo a la Liga Endesa

Un destacado entrenador de la SPB podría poner rumbo a tierras europeas

Por

Meridiano

Martes, 07 de abril de 2026 a las 06:50 pm
Exseleccionador de Venezuela pondría rumbo a la Liga Endesa
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Posible noticia bomba para el baloncesto venezolano, y también para el español. Según reporta Canarias 7, el técnico argentino Nestor "Che" García habría renunciado a su puesto como coach de Piratas de La Guaira en la Superliga de Baloncesto, para tomar próximamente un vuelo a España y asumir las riendas del Gran Canaria.

NOTAS RELACIONADAS

El antiguo seleccionador nacional de Venezuela ha tenido un inicio de temporada realmente complicado con el equipo litoralense, al tener récord de tan solo tres victorias y ocho derrotas en 11 juegos disputados. Sin embargo, aparentemente ha surgido una interesante oportunidad de regresar al baloncesto español, en donde ya dirigió al Fuenlabrada.

Nestor García, ¿Rumbo a España?

Según el reporte de Canarias 7, Nestor "Che" García ya habría incluso dirigido su último entrenamiento con el equipo de Piratas, y estaría viajando en las próximas horas para ser presentado con su nuevo equipo el día viernes. 

Su debut como coach del Gran Canaria se daría el próximo domingo, ante el Kosner Baskonia. De confirmarse, sería la segunda experiencia del argentino en suelo europeo. Sin duda, una noticia excelente para un entrenador sumamente destacado.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Yordan Álvarez Hipismo La Rinconada
Martes 07 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?