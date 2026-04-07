De romper tableros a comisionado: Shaq lanza su ambiciosa liga de donqueos

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Shaquille O'Neal, una de las figuras más imponentes en la historia del baloncesto, se ha propuesto una nueva misión: encontrar al mejor ejecutor de mates del planeta. Con un historial de aproximadamente 4,000 volcadas durante su carrera en la NBA (incluyendo postemporada), "Diesel" anunció el lunes por la noche el nacimiento de Dunkman, la cual describe como la primera liga profesional dedicada exclusivamente a este arte.

Esta iniciativa surge tras el éxito de la serie televisiva homónima de seis episodios emitida el año pasado. Ahora, la liga busca capitalizar ese interés y transformar una exhibición de una sola noche en un deporte profesional con estructura propia.

El camino hacia el medio millón de dólares

En una alianza estratégica con TNT Sports, Dunkman contará con un calendario de cinco eventos masivos transmitidos en vivo. El formato consistirá en:

Cuatro fases de grupos iniciales para filtrar el talento.

Una gran final donde se coronará al campeón mundial.

24 atletas seleccionados de todos los rincones del mundo.

El incentivo no es solo la gloria mediática; el ganador se llevará a casa un premio de 500,000 dólares, una de las bolsas más grandes jamás vistas en competiciones de este estilo.

De la exhibición al deporte profesional

Para O'Neal, esto no es simplemente un show de variedades, sino la evolución natural de un movimiento atlético. "Estos atletas son innovadores y Dunkman les brindará un escenario global, grandes desafíos y la oportunidad de desarrollar sus carreras haciendo lo que les apasiona", afirmó el nuevo comisionado.

Shaq subrayó que el objetivo es elevar el estatus de los "dunkers", pasando de ser invitados en eventos ajenos a ser los protagonistas de su propia disciplina. Además, la liga implementará un sistema de puntuación de nivel olímpico, diseñado para establecer un estándar de evaluación moderno y justo, apoyado por un panel de jueces expertos que dejará atrás la subjetividad de los formatos tradicionales.

Dónde ver la acción de Dunkman

Gracias a la colaboración con Warner Bros. Discovery, la liga tendrá una presencia masiva en medios. Los eventos se transmitirán a través de:

Televisión por cable: TNT, TBS y truTV.

Streaming: HBO Max.

Redes sociales: Cobertura especial y contenido detrás de cámaras en diversas plataformas.

Con esta infraestructura, Shaq espera que Dunkman se convierta en el deporte profesional de mayor crecimiento, impulsado por la espectacularidad de atletas que, según sus palabras, están redefiniendo lo que es posible hacer en el aire.