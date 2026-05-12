Capitán del Real Madrid descartado para el Mundial 2026

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La selecciones nacionales dieron a conocer su preconvocatoria para el Mundial de 2026, que se efectuará en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de una temporada caótico con el Real Madrid, Dani Carvajal recibe otro golpe bajo y se perderá la Copa del Mundo con España.

Según distintos reportes, el lateral no figura entre los elegidos para esta primera selección, una noticia que sorprende considerando que ha sido una pieza habitual en los planes del técnico siempre que su estado físico se lo ha permitido.

El propio Luis De la Fuente había revelado recientemente que sostuvo una conversación telefónica con Carvajal, lo que hace pensar que el seleccionador quiso comunicarle personalmente la decisión antes de hacerse pública. La ausencia del defensor marca un giro importante dentro de la planificación de España, especialmente por la experiencia y liderazgo que ha aportado en los últimos años con la selección nacional.

Real Madrid y Barcelona presentes en la prelista

En cuanto a la representación de clubes, el Real Madrid aparece con tres jugadores en la prelista: Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García. Por su parte, el FC Barcelona domina ampliamente con nueve representantes, incluyendo nombres consolidados como Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, reflejando el gran peso del conjunto azulgrana en la base actual de la selección.