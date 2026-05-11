Estos Vinotintos tienen más títulos en España que Kylian Mbappé

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Esta temporada ha dejado una estadística que pocos se atrevieron a vaticinar cuando se anunció el fichaje del siglo en Chamartín.

Tras confirmarse el segundo "nadaplete" consecutivo del Real Madrid, el palmarés en el fútbol español arroja una curiosidad histórica. Dos jugadores venezolanos tienen hoy más títulos locales que Kylian Mbappé.

Mientras que la llegada del francés a la "Casa Blanca" estuvo rodeada de promesas de títulos y gloria inmediata, la realidad ha sido un choque frontal.

El delantero no ha logrado alzar ni LaLiga, ni la Copa del Rey, ni la Supercopa de España en sus primeros años en España, un inicio inesperado que ha generado críticas y una evidente frustración en la afición merengue.

Éxito Vinotinto

Por el contrario, el acento venezolano ha resonado con fuerza en las celebraciones de la presente campaña. Jon Aramburu y Yangel Herrera han logrado lo que el capitán de la selección francesa aún tiene pendiente en territorio español, celebrar un trofeo doméstico.

La reciente conquista de la Copa del Rey por parte de la Real Sociedad, derrotando por penales al Atlético de Madrid, fue el escenario donde ambos futbolistas inscribieron sus nombres en la historia del fútbol de élite.

Para Mbappé, el contador en España sigue en cero; para el fútbol venezolano, esta temporada queda marcada como el año en que sus guerreros conquistaron la Copa, superando en vitrinas locales al mismísimo "10" del Real Madrid.

Esta estadística resalta el gran momento de los futbolistas venezolanos en Europa y profundiza la herida en un Madrid que deberá replantearse muchas cosas si quiere que su estrella vuelva a sonreír con un trofeo en las manos.