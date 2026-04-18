Copa del Rey: Jon Aramburu consigue una cifra histórica con la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol siempre encuentra formas de escribir historias especiales, y este 18 de abril no será la excepción para Jon Aramburu. El defensor venezolano alcanzará la marca de 100 partidos con la Real Sociedad en un escenario de máxima exigencia: la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid que podrás disfrutar por la pantalla de Meridiano Televisión.

No se trata de un partido cualquiera ni mucho menos. Es una cita que define títulos, donde cada detalle cuenta y donde los futbolistas suelen dejar huella en los recuerdos de todos sus fanáticos. Para Aramburu, además, representa un momento simbólico en su carrera profesional, consolidando su crecimiento en el fútbol europeo y siendo un orgullo para los venezolanos.

Jon Aramburu – Copa del Rey

Llegar a los 100 encuentros con un club como la Real Sociedad no es casualidad. Es el resultado de constancia, adaptación y rendimiento sostenido en una liga tan competitiva como LaLiga. Desde su llegada, Aramburu ha ido ganando protagonismo gracias a su solidez defensiva y su capacidad para cumplir en distintos roles dentro de la zaga.

Esta institcuión apuesta por el orden táctico y la intensidad, su perfil encaja con naturalidad. Por lo tanto, su presencia en el terreno de juego da seguridad y agresividad a la hora de atacar a los rivales.

Además, su presencia en una final de Copa del Rey añade un valor extra a este logro. No todos los jugadores alcanzan cifras redondas en partidos de tanta relevancia. Para el fútbol venezolano, también representa una señal positiva y de alto impacto.

Finalmente, el desafío ahora será doble para Jon Aramburu, ya que puede celebrar una marca personal y, al mismo tiempo, competir por un título de la Copa del Rey.