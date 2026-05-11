Lamine Yamal se acuerda del Real Madrid en la celebración: "Gracias a Dios que..."

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona pudo celebrar este domingo 10 de mayo en su Spotify Camp Nou, después de ganar (2-0) a su eterno rival, el Real Madrid, y certificar el título de LaLiga 2025-26. Ahora bien, la celebración no ha quedado en lo vivido en el recinto culé, sino que se extendió por varias calles de la 'Ciudad Condal', con distintos protagonistas llevándose los focos, como Lamine Yamal.

El extremo azulgrana de 18 años de edad fue una de las figuras más seguidas de la rúa de campeones. No solo porque es considerado uno de los mejores jugadores de la plantilla y por ser pieza clave del título, sino por un momento que dibujó en el que se acordó del cuadro merengue.

Al joven formado en la 'Masía', la cantera del club, se le vio muy feliz a lo largo del recorrido, entre risas con sus compañeros y abrazos con las distintas figuras. Pero la secuencia más particular fue cuando posó una camisa con los colores del equipo para todos los presentes.

La indumentaria no pasó desapercibida y mucho menos por el mensaje que tenía en su parte trasera, que era un recado muy especial para el eterno rival: “Gracias a Dios no soy madridista”.

La importancia de Lamine Yamal en esta liga

El recorrido del juvenil -desde su irrupción en la élite con 16 años- ha sido realmente fantástico y meritorio. Esta viene a ser la tercera edición liguera en su palmarés, un dato que cobra un valor adicional cuando se repasa que ya tiene más que figuras como Cristiano Ronaldo, que vistió el uniforme madridista por nueve temporadas y solo sumó dos a su cuenta.

Particularmente, el joven futbolista culé tuvo mucha incidencia en este nuevo título para los suyos y solo bastaría repasar sus números en el certamen para entenderlo. Hasta el momento de su lesión, que lo alejó para el resto de la campaña, ya firmaba 16 goles en el torneo doméstico.

En este momento ocupa la cuarta plaza de ese renglón, solo detrás estadísticamente de Kylian Mbappé (24), Vedat Muriqi (22) y Ante Budimir (17). Y a su vez, solo iguala con Ferrán Torres, quien lo empató con su tanto ante el Real Madrid para el 2-0.

Todo lo anterior pone de manifiesto lo que es Lamine Yamal para el Barcelona y la importancia para el equipo en esta campaña, en la que suma en general 24 dianas: 6 en Champions League y dos en Copa del Rey.