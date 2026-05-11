LaLiga: Así quedó la tabla de goleadores tras el triunfo del FC Barcelona

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La jornada 35 de LaLiga oficializó lo que era un secreto a voces: el FC Barcelona se coronaría como campeón de la edición 2025-26. Lo hizo, además, en un marco inmejorable; ante su eterno rival, el Real Madrid, con un marcador 2-0 y un Spotify Camp Nou cantando de principio a fin.

Ese contexto le dio al barcelonismo un momento más para guardar en su historia, con la consecución de su edición liguera Nº29. Ahora, el triunfo fue capaz gracias a los goles de Marcus Rashford (9') y Ferrán Torres (18'), un renglón que tuvo movimiento en la fecha y del que hay que hablar.

Kylian Mbappé sigue siendo el líder de este registro, pese a no participar en el 'clásico', aunque ahora la brecha es mucho menor con el segundo en este renglón, Vedat Muriqi, que anotó gol en el empate a uno con el Villarreal.

Después en ese apartado continua Ante Budimir, que también marcó en la derrota de los suyos contra Levante y dejó su saldo goleador en 17 encuentros con la red.

LaLiga: ¿Cómo completa Barcelona esa estadística?

Precisamente, uno de los protagonistas de los culés en el clásico contra los merengues se metió aún más en la pelea goleadora. Se trata de Ferrán Torres, quien ahora está en esa cuarta plaza del torneo.

El delantero español tiene 16 anotaciones, la misma cifra que registra Lamine Yamal, que está ausente desde hace algunas jornadas a causa de una lesión que le impidió continuar con el equipo para lo que resta de temporada y para llegar lo mejor posible al Mundial 2026. El top 10 está completado por:

Vinicius Junior (Real Madrid): 15.

Miker Oyarzabal (Real Sociedad): 15.

Borja Iglesias (Celta de Vigo): 14.

Robert Lewandowski (Barcelona): 13.

Toni Martínez (Alavés): 12.

A todas estas, aún la lucha por el 'Pichichi' en España le queda recorrido, con tres jornadas aún por jugar y nueve puntos en disputa, que podrían servir para que el galardón goleador quede en manos de un futbolista que no sea Kylian Mbappé.