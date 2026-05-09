Clásico Español: El Barcelona busca conquistar España frente a su eterno rival

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol mundial se detiene este domingo 10 de mayo para una edición del Clásico con un tinte histórico. El Barcelona recibe al Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga, con un escenario inmejorable para los locales, ya que, tienen la posibilidad de proclamarse campeones frente a su eterno rival.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega en un estado de gracia envidiable, con una racha de 10 victorias consecutivas en el campeonato doméstico. Con 88 puntos y una ventaja de 11 unidades sobre el Madrid, las matemáticas son sencillas para los culés: un empate o una victoria les otorgará matemáticamente el título.

Levantar el trofeo en el Spotify Camp Nou ante la "Casa Blanca" sería el broche de oro a una temporada de dominio absoluto, donde han demostrado ser el equipo más regular y letal de España.

Un Madrid herido y en crisis

La situación en la acera de enfrente es radicalmente distinta. Los blancos llegan sumidos en lo que la prensa ya califica como una "crisis total".

Las últimas semanas han estado marcadas por la tensión interna tras el altercado entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, un incidente que ha dejado cicatrices en el vestuario y ha dominado la agenda mediática.

Álvaro Arbeloa, quien asumió el mando del banquillo merengue hace apenas cuatro meses, enfrenta su reto más difícil. Consciente de que remontar la liga es "prácticamente imposible", el técnico ha apelado al orgullo madridista y espera que sus jugadores den la cara.

Duelo de realidades

Mientras el Barcelona busca celebrar con su gente y confirmar su hegemonía, el Real Madrid viaja con la misión de "amargar la fiesta" y demostrar que, a pesar de los problemas internos, la garra merengue no ha desaparecido del todo.

Una victoria blanca reduciría la distancia a ocho puntos con nueve por jugar, manteniendo una esperanza mínima, aunque el objetivo real es salvar el honor en territorio enemigo. Dicho compromiso comenzará a las 3:00 PM (hora de Venezuela).