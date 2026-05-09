¿Quién será el salvador para la reconstrucción del Real Madrid

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La crisis institucional y deportiva que atraviesa el Real Madrid parece haber encontrado una hoja de ruta definitiva. Tras semanas de incertidumbre, los caminos del club blanco y de José Mourinho están más cerca que nunca de cruzarse por segunda vez.

Según fuentes cercanas a la dirigencia, el técnico portugués se ha convertido en la única opción válida para tomar las riendas de un proyecto que requiere una intervención inmediata.

El consenso de la directiva

Lo que comenzó como un acercamiento discreto por parte del propio Mourinho ha terminado por convencer a los altos mandos del club. La cúpula madridista considera que el equipo ha perdido el rumbo y, sobre todo, el equilibrio interno.

En este escenario, la figura de "The Special One" es vista como el perfil necesario para reconstruir un vestuario que los dirigentes califican actualmente como "bastante perdido".

El club busca recuperar la disciplina y la jerarquía que caracterizaron otras etapas, y entienden que Mou es el único capaz de ejecutar esa limpieza y reorganización con la urgencia que el escudo exige.

Benfica y la cláusula de salida

Mientras en Madrid se preparan para su llegada, en Lisboa el movimiento es total. El Benfica, actual club del luso, ya ha iniciado la búsqueda formal de un reemplazo, asumiendo que la marcha de su entrenador es inevitable.

El factor económico no será un impedimento para Florentino Pérez. El precio de salida de José Mourinho se ha cifrado en tres millones de euros, una cantidad que la directiva blanca considera "asumible".

Dada la magnitud de la crisis actual, el desembolso se percibe como una inversión mínima para garantizar la estabilidad de una institución que no puede permitirse otra temporada de transición.