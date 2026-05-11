Maldición del campeón: ¿Podrá el defensor del título pasar la fase de grupos?

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El Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, cada vez se acerca y son miles los análisis que van surgiendo sobre el evento deportivo más esperado del año. Hay uno de ellos que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo, desde las ediciones más recientes del torneo.

Particularmente, el tema que nace está relacionado a la tendencia peculiar que se ha dado últimamente con los equipos que tuvieron que revalidar el título. La sorpresa estalla en ver cómo se marcharon eliminados en la primera ronda.

Esto ha sido una tendencia desde 2010, cuando ocurrió con la selección que venía de ganar la edición anterior (Italia). Los dirigidos por Marcello Lippi ganaron a Francia en Berlín, en el 2006, después de un 1-1 en tiempo reglamentario y luego celebrar en los penales 5-1.

Lo cierto es que los italianos para el siguiente Mundial, siendo cabezas del Grupo F se llevaron el gran trago amargo. Primero empataron 1-1 contra Paraguay, luego repitieron el resultado con Nueva Zelanda para luego la debacle contra Eslovaquia, que los derrotó 3-2, dejándolos fuera de los cuartos de final.

Mundial 2014: España continuó la seguidilla

Lo que hizo que el tema se mantuviera en boca de todos fue otro batacazo en Brasil 2014, con quien hace cuatro años atrás había alcanzado su primera Copa del Mundo en su historia.

España no pudo con ese Grupo B, en el que inició perdiendo 5-1 ante Países Bajos, luego recibió otro golpe con Chile (2-0) y terminó quedando fuera, pese al triunfo 3-0 ante Australia.

Rusia 2014: Alemania mantuvo la tendencia

En evento en Brasil 2014 dio como ganador a los alemanes, en una final muy expectante contra Argentina, que se cerró con gol de Mario Götze en el minuto 113. Desde ahí, todo parecía que esa generación seguiría dando alegrías y en el siguiente vino un fracaso para los teutones. Incluso, llegaron al Mundial Rusia 2018 como favoritos a revalidar el título.

Primero, iniciaron con una sorpresiva caída 1-0 ante México. Luego, volvieron a respirar con una victoria (2-1) de último momento frente a Suecia, antes de recibir el varapalo en la última jornada, con revés ante Corea del Sur (2-0).

Finalmente, la maldición fue cortada por Francia en Qatar 2022, logrando no solo avanzar en el grupo, sino también metiéndose en una gran final y quedando muy cerca del segundo galardón consecutivo.