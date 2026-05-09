Carlo Ancelotti habría decidido quién será su portero titular en el Mundial 2026

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A medida que se acerca la gran cita mundialista de 2026, Carlo Ancelotti ha comenzado a tomar las decisiones más determinantes para la Selección de Brasil.

Según diversos reportes de medios internacionales, el estratega italiano ya habría comunicado su primera gran sentencia táctica. Ederson Moraes será el portero titular de la "Pentacampeona" en la Copa del Mundo.

La decisión ha causado un impacto inmediato en el entorno del fútbol brasileño, principalmente por el contexto actual de los protagonistas. Alisson Becker, compite en la Premier League con el Liverpool; mientras que, Ederson milita en la liga turca con el Fenerbahçe.

Nuevo orden bajo los tres palos

A pesar de esta diferencia en el nivel de competencia de sus clubes, la reciente lesión muscular del guardameta "red", le impide llegar con ritmo al magno evento, por lo que, Ancelotti apostaría por la veteranía del ex Manchester City.

Con esta comunicación, el orden jerárquico de la portería brasileña sufriría un vuelco importante. Ederson sería el titular habitual en Estados Unidos, México y Canadá, por su parte, Alisson pasaría a un rol de suplente de lujo.

De esta forma, como tercer guardameta aparecería Bento, quien es el seguro de vida del Al-Nassr bajo los tres palos.

Confianza ciega en el "ex City"

Esta movida habla de la autonomía y la seguridad con la que Carlo Ancelotti está gestionando su etapa al frente de Brasil. El técnico no se ha dejado influenciar por el peso de los nombres o la relevancia de las ligas, sino por su visión estratégica de cara al torneo más importante del planeta.

Para Ederson, representa la oportunidad definitiva de brillar en un Mundial como protagonista absoluto, tras años de una competencia feroz con Alisson. Con el respaldo total de "Carletto", el guardameta de 32 años tiene ahora la misión de liderar desde el fondo la reconstrucción del sueño brasileño en 2026.