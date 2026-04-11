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Mundial 2026: Carlo Ancelotti toma esta decisión con Neymar Jr

El seleccionador italiano dio las claves para ver nuevamente a la estrella brasileña en la "Canarinha"

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Carlos Mora
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 01:23 pm
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El camino de Neymar Jr. hacia el Mundial de 2026 ha quedado definido bajo las estrictas pero optimistas condiciones de Carlo Ancelotti.

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En una reciente entrevista concedida al diario francés L'Equipe, el seleccionador de Brasil fue contundente al analizar la situación de la actual figura del Santos, dejando claro que el talento no será el único requisito para vestir la "amarela" en la próxima cita mundialista.

La condición física como prioridad absoluta

Para Ancelotti, el regreso de Neymar tras su grave lesión de rodilla ha sido satisfactorio, pero el técnico italiano enfatizó que la exigencia física será el filtro principal para confeccionar la lista final.

Aunque reconoció que el astro brasileño "está en el buen camino", subrayó que la clave reside en la consistencia y en alcanzar la plenitud atlética. “Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: llamaré a jugadores que estén físicamente preparados", sentenció.

Balance positivo de su regreso

A pesar de la rigurosidad de sus palabras, Carlo Ancelotti no escatimó en elogios para el presente del atacante en el fútbol brasileño. El técnico destacó que, tras superar sus problemas físicos, Neymar ha demostrado que su instinto sigue intacto, volviendo a ser protagonista en las redes.

“Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto bien y está marcando goles", afirmó. En la presente temporada, el ex extremo del Barcelona registra tres goles y tres asistencias.

Con estas declaraciones, Ancelotti envía un mensaje de motivación al '10': las puertas de la Canarinha están abiertas, pero el boleto al Mundial dependerá exclusivamente de su capacidad para mantenerse sano y en su mejor versión competitiva.

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