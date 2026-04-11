Delantero brasileño rompe récord en la Premier League y espera su llamado para el Mundial

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El fútbol brasileño y el seleccionador de la "canarinha", Carlo Ancelotti, tienen motivos de sobra para celebrar tras la histórica jornada vivida en la Premier League.

El delantero del Brentford, Igor Thiago, ha establecido un nuevo hito para su país en la competición más exigente del mundo al consolidarse como el primer brasileño en alcanzar los 21 goles en una sola temporada de la liga inglesa.

Doblete histórico

El récord se materializó tras su brillante actuación frente al Everton, donde un doblete permitió al artillero superar cualquier registro previo de sus compatriotas en Inglaterra.

Esta cifra no solo resalta su capacidad goleadora, sino que también lo sitúa en una dimensión estadística nunca antes alcanzada por leyendas o figuras actuales de Brasil en territorio británico.

La irrupción de Igor Thiago se ha convertido en un factor determinante para el esquema nacional debido a que su contundencia y adaptabilidad en la liga más competitiva del planeta ofrecen una respuesta inmediata a la búsqueda de un referente de área sólido.

¿Ancelotti encuentra a su nueve?

Su capacidad para definir encuentros bajo presión y la regularidad demostrada a lo largo del curso lo posicionan, sin lugar a dudas, como el principal candidato para asumir la responsabilidad del gol y el rol de nueve titular en el proyecto de Ancelotti con miras al Mundial de Estados Unidos/México/Candá 2026.

Con esta temporada sorpresiva, el ariete de 24 años firma un récord personal y devuelve la esperanza a una selección que ve en él al finalizador nato que tanto tiempo llevaba esperando para liderar su frente de ataque.