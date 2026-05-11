Mundial 2026: Santiago Giménez, la esperanza de gol de México en la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026, donde México asumirá el rol de anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, todas las expectativas de la afición "azteca" convergen en un solo nombre para el ataque, Santiago Giménez.

El ariete, que actualmente milita en las filas del AC Milan, carga con la responsabilidad de ser el referente ofensivo y la principal esperanza de gol para el "Tri".

Su presente en el fútbol europeo atraviesa una etapa de transición compleja. Tras su paso por los Países Bajos, el salto a la Serie A ha representado un reto mayúsculo para el delantero mexicano.

La exigencia táctica y la rigurosidad defensiva del Calcio han dificultado su fluidez goleadora, registrando apenas un gol y dos asistencias en 16 partidos durante la presente temporada.

Deuda pendiente con México

La presión para Santiago Giménez no solo proviene de su actualidad en Italia, sino también de su historial con la selección mexicana. En 46 partidos internacionales, el delantero acumula seis goles y tres asistencias, números que la afición espera ver incrementados significativamente durante la cita mundialista.

En un torneo donde México jugará en casa, la eficacia frente al arco será determinante para superar las barreras históricas de la selección.

El ariete de 25 años sabe que el Mundial 2026 es el escenario ideal para consagrarse y transformar las dudas actuales en una ovación unánime.

La esperanza del gol local

México confía plenamente en que la madurez adquirida en una liga tan competitiva como la italiana rinda frutos en el verano de 2026.

La selección "azteca" necesita que Santiago Giménez se convierta en ese "killer" del área capaz de inclinar la balanza en partidos cerrados.

Si logra reencontrarse con su mejor versión, podrá consolidarse como el motor que alimente la ilusión de todo un país que sueña con hacer historia en su propio territorio.