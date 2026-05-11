Mundial 2026: Faltan 30 días para la histórica Copa del Mundo

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Faltan 30 días para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Estados Unidos, México y Canadá tienen todo preparado para la fiesta del fútbol más ambiciosa jamás creada. En poco tiempo se darán a conocer las convocatorias oficiales de los jugadores para luego el pitazo inicial.

A solo un mes del partido inaugural, los preparativos logísticos en las 16 ciudades anfitrionas garantizan una experiencia inolvidable. Los millones de aficionados que viajarán a territorio norteamericano vivirán una verdadera fiesta donde el único idioma será el fútbol.

El formato ampliado de 48 selecciones promete una competitividad sin precedentes en la historia del torneo FIFA. Los estadios más modernos del continente están listos para albergar encuentros donde se consolidará la élite del fútbol contemporáneo.

A partir de hoy, la atención deportiva se traslada por completo a la organización de este evento tripartito. Con la logística afinada y los calendarios definidos, el mundo cuenta los minutos para presenciar el debut mundialista, marcando el inicio de una era renovada en los mundiales.

¿Cuál será el partido inaugural del Mundial 2026?

El mítico Estadio Azteca será el escenario donde rodará el balón por primera vez en el Mundial 2026. El próximo 11 de junio, la selección de México se enfrentará a Sudáfrica en el duelo inaugural; marcando el inicio de un calendario histórico que recorrerá tres países diferentes.

La elección del 'Coloso de Santa Úrsula' convierte a este recinto en el único en la historia que ha albergado tres aperturas mundialistas. Este enfrentamiento del Grupo A promete una atmósfera inigualable, consolidando a la capital mexicana como el epicentro del fútbol por un día.

Además del choque entre mexicanos y sudafricanos, la FIFA confirmó que la inauguración contará con una triple ceremonia cultural en las sedes principales. Este formato innovador busca unir a las naciones anfitrionas mediante un espectáculo musical sin precedentes.