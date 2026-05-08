Lionel Messi apoya la convocatoria de Neymar al Mundial 2026

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En una reciente entrevista concedida al canal de YouTube "Lo del Pollo", Lionel Messi ha abordado uno de los temas que más conversación genera en el fútbol sudamericano, la presencia de Neymar Jr. con la selección de Brasil en el Mundial 2026.

A pesar de que el astro brasileño ha atravesado un periodo marcado por las lesiones y su ausencia en las convocatorias bajo el mando de Carlo Ancelotti, Messi no ocultó su deseo de ver a su amigo en la cita mundialista de Norteamérica.

El capitán de la "Albiceleste" dejó claro que su relación personal influye en su visión sobre el futuro del '10' brasileño: “No puedo ser muy objetivo, es amigo mío. Obviamente, me encantaría que fuera y que le pasaran cosas buenas porque se lo merece”.

Las dudas de Ancelotti

Además, subrayó la importancia de Neymar para el espectáculo global, independientemente de la rivalidad histórica entre Argentina y Brasil: “En los Mundiales siempre queremos que estén los mejores jugadores y Ney, mientras esté presente, siempre será uno de ellos”.

Las palabras de Messi llegan en un momento crucial. "Ney", quien actualmente milita en el fútbol brasileño tras su paso por Arabia Saudita, ha manifestado recientemente que el Mundial 2026 es su gran objetivo y su "última oportunidad" de alcanzar la gloria máxima.

Sin embargo, Carlo Ancelotti, ha mantenido una postura de cautela, señalando que la convocatoria del brasileño dependerá exclusivamente de su plenitud física.

Con la cita mundialista a poco más de un año de distancia, el respaldo de uno de los mejores jugadores del mundo añade presión y expectativa sobre la recuperación definitiva de un Neymar que sueña con una "última función" en el escenario más grande del fútbol.