Vinícius Jr. y la presión de ganar el Mundial con Brasil

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado, y sobre los hombros de Vinícius Jr. recae el peso de rescatar el orgullo de una "Canarinha" que atraviesa uno de los periodos más grises de su historia.

Para nadie es un secreto que Brasil ha dejado de ser ese gigante temido en las últimas citas internacionales. Entre eliminaciones prematuras y un juego que no enamora, la selección cinco veces campeona del mundo ha acumulado decepciones que han agotado la paciencia de su exigente torcida.

En este contexto, el "7" del Real Madrid llega a la cita mundialista con la misión de ser el faro que guíe el renacer brasileño. Sin embargo, el reto de "Vini" va mucho más allá, ya que, existe una brecha evidente entre el jugador que maravilla al Santiago Bernabéu y el que viste la camiseta verdeamarela.

Mientras en España es un atacante decisivo, en su país la narrativa es distinta, marcada por la irregularidad y la falta de liderazgo.

Números pobres con Brasil

Las estadísticas son el principal argumento de sus detractores. En 47 partidos disputados con la selección absoluta, Vinícius registra apenas ocho goles y ocho asistencias.

Son cifras que palidecen cuando se comparan con su desempeño a nivel de clubes, donde su influencia en el marcador es constante y su capacidad para decidir partidos grandes es incuestionable.

Esta sequía goleadora y la falta de partidos "de autor" con la selección han alimentado una relación distante con gran parte de la afición brasileña, que le exige el mismo impacto que tiene bajo las órdenes de la "Casa Blanca".

El Mundial 2026, la prueba de fuego

El objetivo de Vinícius para esta Copa del Mundo es silenciar las críticas y ganarse finalmente el corazón de su país.

Ya no le basta con ser una estrella mundial por lo que hace en Europa; el éxito de su legado depende de su capacidad para traducir ese nivel al escenario más exigente del fútbol.

Brasil llega con hambre de gloria, pero también con muchas dudas. El éxito de la "Canarinha" en 2026 dependerá, en gran medida, de si Vinícius logra sacudirse la presión y demostrar que el "7" que brilla en el Real Madrid también puede ser el dueño de la alegría brasileña en la cita más importante del planeta.