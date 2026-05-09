Kylian Mbappé en el Real Madrid y su impacto en Francia rumbo al Mundial 2026

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La figura de Kylian Mbappé atraviesa un fenómeno de dualidad pocas veces visto en el fútbol de élite. Mientras en la capital española el debate sobre su encaje táctico y su actitud no cesa, en territorio francés la narrativa es radicalmente opuesta.

El ex delantero del París Saint-Germain sigue siendo el héroe indiscutible y la gran esperanza para bordar la tercera estrella en el pecho durante el Mundial de 2026.

Desde su llegada al Santiago Bernabéu, la lupa sobre el astro francés ha sido implacable. A pesar de registrar estadísticas individuales envidiables, manteniéndose como el máximo artillero del equipo en la temporada, parte de la prensa y de la afición madridista le exige un impacto más determinante en el juego colectivo.

Las críticas se centran en su adaptación a la posición de "nueve" y su implicación en labores defensivas. En Madrid, no basta con marcar; se exige la perfección constante, y cualquier bache en el rendimiento del equipo suele encontrar en "Kiki" al principal señalado.

Estatus de héroe en Francia

No obstante, en el ambito internacional, el panorama cambia drásticamente. Para la selección francesa y su afición, Kylian Mbappé no es objeto de debate, sino de culto. Tras sus actuaciones históricas en las citas mundialistas de 2018 y 2022, el país galo confía plenamente en su capitán.

Es visto como el líder que los conducirá a la gloria en el Mundial de 2026. Los aficionados franceses ven las críticas en Madrid como una falta de comprensión hacia un talento generacional y mantienen la certeza de que, cuando se enfunde la elástica de "Les Bleus", volverá a ser ese jugador imparable que domina el escenario global.

Con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, el impacto del "10" trasciende lo deportivo. Para Francia, él es el símbolo de una generación dorada. El cuerpo técnico liderado por Didier Deschamps sabe que tener a un Mbappé fogueado en la máxima exigencia del Real Madrid solo puede ser beneficioso.

El camino ya ha comenzado, y mientras en Madrid se le pide más, en Francia ya están contando los días para verlo levantar de nuevo el trofeo más preciado del planeta.