Calendario completo del Mundial 2026: Fechas, horarios y sedes de los 104 partidos

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y de entrada será una edición histórica, por el estreno de un nuevo formato en el que participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos en 39 días entre Estados Unidos, México y Canadá.
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En la gran antesala de la Copa del Mundo, son muchos los datos que ya están sobre la mesa y son diversas las curiosidades en la afición futbolera. Una de ellas referente en la cantidad de sedes disponibles en el certamen.
Esta edición se disputará en 16 sedes repartidas en los tres países, desde que se inicie el recorrido el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX con el partido entre México y Sudáfrica.
Las fechas del Mundial 2026
En este momento ya son millones los que están haciendo planes de cara al gran evento internacional y esta planificación, sin duda alguna, está enmarcada en las fechas claves del evento deportivo más esperado en el año. Repasa las fechas:
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Fase de Grupos: 11 al 27 de junio de 2026.
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Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio de 2026.
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Octavos de final: 4 al 7 de julio de 2026.
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Cuartos de final: 9 al 11 de julio de 2026.
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Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026 (Dallas y Atlanta).
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Tercer Puesto: 18 de julio de 2026 (Miami).
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Gran Final: 19 de julio de 2026 (Nueva York / Nueva Jersey).
Así se jugará la fase de grupo:
|Fecha
|Hora (VE)
|Partido
|Sede
|11 Jun
|03:00 PM
|México vs. Sudáfrica (Inaugural)
|Ciudad de México
|11 Jun
|10:00 PM
|Corea del Sur vs. Rep. Checa
|Guadalajara
|12 Jun
|03:00 PM
|Canadá vs. Bosnia
|Toronto
|12 Jun
|09:00 PM
|EE. UU. vs. Paraguay
|Los Ángeles
|13 Jun
|03:00 PM
|Catar vs. Suiza
|San Francisco
|13 Jun
|06:00 PM
|Brasil vs. Marruecos
|Nueva York / NJ
|13 Jun
|09:00 PM
|Haití vs. Escocia
|Boston
|14 Jun
|12:00 AM
|Australia vs. Turquía
|Vancouver
|14 Jun
|01:00 PM
|Alemania vs. Curazao
|Houston
|14 Jun
|04:00 PM
|Países Bajos vs. Japón
|Dallas
|14 Jun
|07:00 PM
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Filadelfia
|14 Jun
|10:00 PM
|Rep. Checa (UEFA) vs. Túnez
|Monterrey
|15 Jun
|12:00 PM
|España vs. Cabo Verde
|Atlanta
|15 Jun
|03:00 PM
|Bélgica vs. Egipto
|Seattle
|15 Jun
|06:00 PM
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|Miami
|15 Jun
|09:00 PM
|Irán vs. Nueva Zelanda
|Los Ángeles
|16 Jun
|03:00 PM
|Francia vs. Senegal
|Nueva York / NJ
|16 Jun
|06:00 PM
|Irak vs. Noruega
|Boston
|16 Jun
|09:00 PM
|Argentina vs. Argelia
|Kansas City
|17 Jun
|12:00 AM
|Austria vs. Jordania
|San Francisco
|17 Jun
|01:00 PM
|Portugal vs. RD Congo
|Houston
|17 Jun
|04:00 PM
|Inglaterra vs. Croacia
|Dallas
|17 Jun
|07:00 PM
|Ghana vs. Panamá
|Toronto
|17 Jun
|10:00 PM
|Uzbekistán vs. Colombia
|Ciudad de México
Así se jugarán las ronda de eliminatorias:
|Ronda
|Fechas
|Sedes Destacadas
|Dieciseisavos (32 selecciones)
|28 de junio al 3 de julio
|Todas las sedes (2 a 3 partidos por día)
|Octavos de Final
|4 al 7 de julio
|Filadelfia, Houston, Dallas, Vancouver, entre otras
|Cuartos de Final
|9 al 11 de julio
|Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
|Semifinal 1
|14 de julio (08:00 PM VE)
|Dallas (AT&T Stadium)
|Semifinal 2
|15 de julio (08:00 PM VE)
|Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
|Tercer Puesto
|18 de julio (04:00 PM VE)
|Miami (Hard Rock Stadium)
|GRAN FINAL
|19 de julio (04:00 PM VE)
|Nueva York / NJ (MetLife Stadium)
Finalmente, hay que recordar que el Mundial 2026 constará de 12 grupos de 4 equipos, en los que clasifican los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros a los Dieciseisavos de final.