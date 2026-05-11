Neymar Jr. lidera preconvocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Neymar Jr. aparece entre los 55 jugadores incluidos en la lista preliminar de la selección de Brasil de cara a la próximo Mundial de fútbol, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. La preconvocatoria fue elaborada por Carlo Ancelotti, quien comienza a definir la base del plantel con el que buscará competir en el máximo torneo del balompié.
La presencia de Neymar en esta primera lista mantiene la expectativa entre los aficionados brasileños, especialmente por su experiencia y peso dentro del vestuario. Cabe destacar que, el delantero brasileño se ha mantenido activo en su tierra natal con el Santos, donde acumula cuatro goles y tres asistencias en siete partidos en la actual temporada del Brasileirão Serie A.
Sin embargo, la decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria final todavía no está tomada. El cuerpo técnico evaluará durante los próximos días su estado físico, ritmo competitivo y condiciones generales antes de hacer oficial la lista definitiva. La próxima semana será clave para conocer si el delantero estará finalmente en la cita mundialista o si Brasil optará por otras alternativas ofensivas, de acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano.
Convocatoria preliminar de Brasil para el Mundial 2026
Delanteros:
- Vinicius Jr, (Real Madrid)
- Raphinha (Barcelona)
- Matheus Cunha (Man.United)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- João Pedro (Chelsea)
- Estêvão (Chelsea)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Rayan (Bournemouth)
- Antony (Real Bétis)
- Igor Thiago (Brentford)
- Pedro (Flamengo)
- Richarlison (Tottenham)
- Igor Jesus (Forest)Kaio Jorge (Cruzeiro)
Mediocampistas:
- Casemiro (Man.United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- João Gomes (Wolves)
- Andreas Pereira (Palmeiras)
- Joelinton (Newcastle)
- Gerson (Cruzeiro)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Defensores:
- Marquinhos (PSG)
- Thiago Silva (Porto)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Alexsandro (Lille)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Beraldo (PSG)
- Vitor Reis (Girona)
- Murillo (Nottingham Forest)
- Wesley (Roma)
- Danilo (Flamengo)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Vitinho (Botafogo)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Luciano Juba (Bahia)
- Caio Henrique (Monaco)
- Kaiki (Cruzeiro)
- Carlos Augusto (Inter)
Porteros:
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Bento (Al-Nassr)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Forest)
- Carlos Miguel (Palmeiras)