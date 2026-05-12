¿Mano dura en Real Madrid? Florentino Pérez y su increíble opinión de la pelea entre Valverde y Tchouaméni

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Uno de los temas más conversados a esta hora en el mundo del deporte tiene en el foco a la comparecencia de emergencia que convocó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la que además se anunció la convocatoria oficial de elecciones a la junta directiva del club.

Sin embargo, no fue el único tema por el que se le preguntó al mandatario, después de una temporada en la que el equipo no sumó ningún título a sus vitrinas, por segundo año consecutivo.

Una pregunta que no iba a faltar para Pérez estuvo apuntada en la pelea que se filtró a la prensa entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, que dejó a este último en el hospital y la imagen de la institución muy marcada.

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre ese incidente?

Las declaraciones de Florentino sorprendieron en principio porque no fue enérgico a la hora de cuestionar fuertemente el comportamiento de dos jugadores claves en ese vestuario madridista.

Más bien, el mandatario defendió lo ocurrido expresando que eso era normal y que pasaba más de lo que la prensa tenía conocimiento, a lo largo de todos sus años en el club.

"Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 27 años en el Real Madrid, y les puedo asegurar que todos los años se han peleado aquí. Hemos encontrado a la persona que filtró la información sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni. Esa persona está enojada porque se va de este club, y por eso filtró esto", dijo.

Estas palabras han sido una de las más comentadas de Florentino Pérez durante la comparecencia, en la que también comentó que se siente con energía para seguir al frente del Real Madrid.