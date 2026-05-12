Cristiano Ronaldo y el video de su frustración por nuevo desastre del Al-Nassr

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 12 de mayo hubo acción en la primera división del fútbol de Arabia Saudita. Los focos estaban puestos en un duelo particular: Al-Nassr vs Al Hilal, compromiso que podía definir el título para el bando de Cristiano Ronaldo.

El partido estaba de cara para los 'Caballeros de Najd', que ya se sentían monarcas en la competición y que parcialmente estaban alcanzando el objetivo con ese 1-0 con el que llegaron al tiempo agregado.

Sin embargo, cuando el panorama pintaba para celebración total, a falta de 10 segundos la fiesta se echaría por tierra con el grave error cometido por el guardameta Bento, quien midió mal una salida y se generó un tanto en contra para el definitivo 1-1.

Ese resultado dejó aún opciones matemáticas para un Al Hilal que suma 78 puntos y tiene un partido menos en el torneo, a falta de otra jornada extra que restaría en la competición.

Cristiano Ronaldo y su frustración en el banquillo

El delantero portugués fue titular en el partido como viene siendo habitual durante la temporada y fue sustituido al minuto 83' por Abdullah Al-Hamdan.

El luso dejó el compromiso con la victoria parcial para los suyos y con la sensación de que esta vez sí se le daría la consecución del galardón árabe. No obstante, después del desenlace con el gol a segundo finales, se le vio muy contrariado en el banquillo por largos minutos.

La secuencia mostró al histórico jugador sin poder entender el por qué se les había escapado esa posibilidad a falta de tan poco, sobre todo, porque sería su primera liga desde que llegó al país en diciembre de 2022.

En todo caso, hay que decir que el equipo de Cristiano Ronaldo aún depende de sí mismo para llevarse el título; solo tendrían que ganar en la última jornada liguera y sumaría al palmarés esta edición 2025-26.