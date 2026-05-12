El Barcelona estudia denunciar al Real Madrid y a Florentino Pérez

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Apenas horas después de que Florentino Pérez concluyera su explosiva rueda de prensa en Valdebebas, el Barcelona ha emitido un comunicado oficial informando que su departamento legal está analizando las declaraciones del mandatario blanco para emprender posibles medidas jurídicas.

Durante su comparecencia, el presidente del Real Madrid anunció elecciones anticipadas y lanzó ataques directos contra la integridad de las competiciones ganadas por el club azulgrana.

Entre sus principales declaraciones, calificó el 'Caso Negreira' como "el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol mundial" y que le "robaron" varias ligas en los últimos años.

Respuesta institucional inmediata

La reacción del Barcelona no se hizo esperar. A través de sus canales oficiales, la entidad catalana dejó clara su postura de no permitir que estas acusaciones queden sin respuesta en los tribunales.

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones", explican.

Asimismo, añaden que, "En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente de los posicionamientos y decisiones que se tomen".

La tensión entre ambos clubes, que ya era máxima tras la reciente conquista liguera del Barcelona. Según fuentes cercanas al club, los servicios jurídicos consideran que las alusiones a "ligas robadas" y "corrupción sistémica" podrían ser constitutivas de un delito de calumnias o injurias graves.