Mundial 2026: Segunda selección confirma a sus 26 jugadores para la Copa del Mundo

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, está ya en 30 días y cada paso que se va dando acerca al evento deportivo más importante del año.

Lo más reciente en conocerse sobre la Copa del Mundo tiene que ver con una nueva selección que ya confirmó los nombres de sus 26 jugadores que dirán presente en el evento internacional.

Se trata del combinado de Suecia, dirigido por el técnico Graham Potter, que decidió este martes 12 de mayo revelar a los futbolistas con los que intentará hacer historia.

Lista oficial de los convocados de Suecia para el Mundial 2026

Hay que recordar que los suecos están dentro del Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, en lo que es una zona para nada sencilla de avanzar con hasta dos selecciones realmente candidatas a seguir adelante en el certamen.

Suecia vino a ser la segunda selección en revelar su lista, después que lo hiciera el equipo nacional de Japón. En esta convocatoria se dieron varias sorpresas, que quedaron fuera, por ejemplo, con nombres como Dejan Kulusevski (Tottenham) y Roony Bardghji (FC Barcelona). El listado quedó de la siguiente manera:

Porteros : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom.

: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom. Defensas : Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson. Medios : Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli.

: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli. Delanteros: Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Alexander Bernhardsson.

Finalmente, se espera que sigan confirmando el listado de las distintas selecciones clasificadas al Mundial 2026, en una edición que será por primera vez de 48 combinados.