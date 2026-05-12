Bielsa y Uruguay le niegan "last dance" a Luis Suárez en el Mundial 2026

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El seleccionador Marcelo Bielsa ha dado un golpe bajo a las aspiraciones de Luis Suárez de decir presente en el Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y lo ha borrado por completo de la cita mundialista a un mes de su participación.

Los "Charrúas" han generado sorpresa con la publicación de su prelista de 55 jugadores para la próxima Copa del Mundo. De acuerdo con reportes, el histórico delantero, de 39 años, no figura entre los elegidos por el técnico principal. La ausencia del máximo goleador histórico de La Celeste marca un posible cierre de ciclo para uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol uruguayo.

Suárez había manifestado públicamente su deseo de disputar una nueva Copa del Mundo con su país, dejando claro que nunca cerraría la puerta a la selección si era requerido. Sin embargo, su situación se da en medio de un contexto complejo tras las declaraciones que realizó durante la Copa América 2024, cuando criticó algunos manejos internos del cuerpo técnico.

Luis Suárez sin Mundial

Posteriormente, el delantero reconoció que hubo comentarios fuera de lugar y aseguró haber ofrecido disculpas a quienes correspondía, mientras Bielsa respondió en su momento que no guardaba resentimientos.

Ahora, Uruguay afrontará el Mundial apostando por una nueva generación liderada por figuras como Federico Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez. La Celeste compartirá grupo con las selecciones de España, Cabo Verde y Arabia Saudita, en una fase que promete grandes desafíos para el combinado sudamericano en la cita mundialista.