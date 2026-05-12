Mundial 2026: Fred Rutten renuncia como DT de esta selección de Concacaf

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En un giro inesperado para el fútbol caribeño, la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) anunció este lunes 11 de mayo oficialmente que Fred Rutten dejó su cargo como seleccionador nacional. La decisión, calificada como fruto de "discusiones constructivas", se produce a solo un mes de que comience la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Esta fue la razón de la renuncia

A pesar de que la gestión de Rutten no fue el punto central de las deliberaciones, el estratega optó por dar un paso al costado para evitar que el entorno administrativo o federativo afectara el rendimiento de sus jugadores.

"No debe haber un clima que perjudique las relaciones profesionales saludables dentro del equipo o el personal. Por eso, dejar el puesto es la decisión correcta", expresó Rutten en su despedida, subrayando que su salida busca permitir que Curazao avance sin distracciones ante los próximos compromisos internacionales.

La junta directiva de la FFK no escatimó en elogios hacia el técnico saliente, resaltando su liderazgo, compromiso y profesionalismo. Según el comunicado, Rutten priorizó los intereses colectivos de la selección nacional por encima de sus metas personales, una acción que la federación valoró profundamente de cara a los desafíos competitivos que se avecinan.

Próximos pasos de Curazao

Tras la vacante en el banquillo, la FFK se reunirá este mismo lunes para decidir la hoja de ruta a seguir. El objetivo primordial de la federación es mantener la calma alrededor del grupo y asegurar la continuidad de su proyecto deportivo.

Las autoridades del fútbol de Curazao han convocado a una conferencia de prensa mañana martes, entre las 10:00 y 11:00 AM. Se confirmó que, por el momento, no se anunciará la lista de convocados para los siguientes partidos hasta que se defina el nuevo mando técnico. La selección debutará en el Grupo E el 15 de junio ante Alemania.