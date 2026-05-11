Mundial 2026: Messi encabeza la prelista de Argentina

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Argentina es una de las grandes candidatas al Mundial 2026. Lionel Scaloni ya confirmó los 55 jugadores de la lista preliminar para disputar la competición. En la misma destaca Lionel Messi como máxima figura y como el capitán de un equipo que aspira a pelear por el campeonato.

Lionel Scaloni definió a sus candidatos para defender la corona mundial en una lista de esperiencia y renovación generacional. Liderados por Messi, los vigentes campeones presentaron una estructura sólida con: Dibu Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Julian Álvarez.

A medida que se acerca el debut mundialista, Scaloni deberá realizar recortes necesarios para definir el grupo final. La competencia interna por un lugar en la convocatoria oficial promete ser intensa, reflejando el gran presente que atraviesan los futbolistas nacionales en sus ligas.

¿Cuáles son los 55 jugadores de la pre lista mundialista de Argentina?

Argentina cuenta con un plantel formidable para la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026. Lionel Messi lidera la lista, pero hay un montón de jugadores de gran nivel que hacen vida en los mejores equipos de Europa. De hecho, son la base para volver a ganar el título.

Los 55 jugadores preliminares de Argentina:

Porteros:

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate.

Defensores:

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenhman

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Mediocampistas:

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - RC Strasbourg

Delanteros: