Mundial 2026: Messi encabeza la prelista de Argentina

Argentina es una de las grandes candidatas al Mundial 2026. Lionel Scaloni ya confirmó los 55 jugadores de la lista preliminar para disputar la competición. En la misma destaca Lionel Messi como máxima figura y como el capitán de un equipo que aspira a pelear por el campeonato.
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Lionel Scaloni definió a sus candidatos para defender la corona mundial en una lista de esperiencia y renovación generacional. Liderados por Messi, los vigentes campeones presentaron una estructura sólida con: Dibu Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Julian Álvarez.
A medida que se acerca el debut mundialista, Scaloni deberá realizar recortes necesarios para definir el grupo final. La competencia interna por un lugar en la convocatoria oficial promete ser intensa, reflejando el gran presente que atraviesan los futbolistas nacionales en sus ligas.
¿Cuáles son los 55 jugadores de la pre lista mundialista de Argentina?
Argentina cuenta con un plantel formidable para la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026. Lionel Messi lidera la lista, pero hay un montón de jugadores de gran nivel que hacen vida en los mejores equipos de Europa. De hecho, son la base para volver a ganar el título.
Los 55 jugadores preliminares de Argentina:
Porteros:
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate.
Defensores:
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemounth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenhman
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
Mediocampistas:
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - FC Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - RC Strasbourg
Delanteros:
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma
- Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni - SL Benfica
- Santiago Castro - Bologna FC
- Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma Calcio