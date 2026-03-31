Messi tendrá su 'último baile' con Argentina previo al Mundial 2026

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Lionel Scaloni, seleccionador nacional de Argentina, confirmó a Leo Messi como titular para el último compromiso amistoso contra Zambia, previo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Con el partido de preparación desde La Bombonera, la leyenda albiceleste firmará su despedida con la oncena de su país antes de aterrizar a la Copa del Mundo.

El delantero podría haber vivido su último entrenamiento en el predio de Ezeiza, un lugar cargado de recuerdos y momentos históricos con la selección argentina. La posibilidad de que este haya sido su cierre en ese escenario genera una mezcla de nostalgia y emoción, tanto para sus compañeros como para los aficionados que han seguido cada paso de su carrera con la albiceleste.

En el partido ante Zambia, todo apunta a que podría concretarse su despedida con Argentina jugando en casa. De confirmarse, sería un momento profundamente simbólico, marcando el final de una era inolvidable en la que Messi no solo dejó títulos, sino también una huella imborrable en la historia del fútbol argentino.

Messi se despide ante su gente

El capitán de los argentinos tendrá su primera despidida en el presente año, tomando en cuenta que, asistiría a la Copa del Mundo para cerrar con broche de oro una desempeño más que histórico con la selección sudamericana.

Con la oportunidad de ganar confianza ante un rival de menos nivel, Messi buscará marcharse por todo lo alto con los albicelestes. Aunque ya no forma parte del fútbol del viejo continente, la 'Pulga' se mantiene como el principal referente de los vigentes campeones del mundo, siendo el máximo anotador de todos los tiempos con 115 tantos en casi 200 partidos disputados.