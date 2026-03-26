¿Quién es Messi? Luka Doncic compara a estrellas del fútbol con leyendas de la NBA

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Luka Doncic es uno de los grandes protagonistas que presenta la NBA en la actualidad. El esloveno se posiciona como uno de los principales candidatos al MVP en la presente temporada gracias a una presentación magistral con Los Angeles Lakers.

En esta oportunidad, su nombre ha quedado en segundo plano, donde participó en una dinámica para hacer comparaciones entre figuras del fútbol mundial y referentes del tabloncillo. El guardia de los angelinos se le presentó una ocasión para poner en su lugar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes son considerados como dos de las representantes más gloriosos que ha tenido el balompié internacional.

Destapando un poco la polémica, Doncic se fue a la segura dejando claro que el portugués tiene un parecido con LeBron James, mientras que, el argentino fue comparado por Michael Jordan, quien marcó una época memorable en la década de los 80' y 90', conquistando seis anillos de campeonato con Chicago Bulls.

Luka Doncic compara futbolistas con basquetbolistas

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y que se disputará en Norteamérica, es normal que jugadores como Doncic sean puesto a prueba con este tipo de dinámicas en redes sociales. Con la mencionada comparación, la estrella de los Lakers dejó la moneda en el aire sobre quién es el mejor de la historia entre Messi y Ronaldo, tomando en cuenta que ambos James y Jordan también protagonizan un debate interminable en el tabloncillo.

Además de ellos, el escolta también calificó a Erling Haaland como un "joven Kevin Durant", Kylian Mbappé como Nikola Jokic y a Vinícius Jr. como un Stephen Curry.