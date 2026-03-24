Estos son los líderes en estadísticas de la NBA tras 22 semanas de acción

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La temporada regular de la NBA mantiene su ritmo. Con el pasar de las jornadas incrementa la presión tanto para los equipos como para los jugadores, quienes no quieren quedarse por fuera de la contienda por los playoffs.

Luego de 22 semanas de mucha acción y emociones, así van los lideratos de las distintas estadísticas de la presente zafra.

Puntos por juego

Luka Dončić | 33.4

Shai Gilgeous-Alexander | 31.6

Anthony Edwards | 29.5

Tyrese Maxey | 29.0

Jaylen Brown | 28.5

Puntos totales

Luka Dončić | 1,973

Shai Gilgeous-Alexander | 1,867

Jaylen Brown | 1,825

Tyrese Maxey | 1,767

Donovan Mitchell | 1,738

Rebotes por juego

Nikola Jokić | 12.6

Karl-Anthony Towns | 12.0

Donovan Clingan | 11.7

Rudy Gobert | 11.5

Victor Wembanyama | 11.1

Rebotes totales

Karl-Anthony Towns | 801

Rudy Gobert | 791

Donovan Clingan | 781

Nikola Jokić | 705

Jalen Johnson | 653

Asistencias por juego

Nikola Jokić | 10.6

Cade Cunningham | 9.9

Luka Dončić | 8.4

James Harden | 8.0

Jalen Johnson | 8.0

Asistencias totales

Cade Cunningham | 603

Nikola Jokić | 592

Jalen Johnson | 507

Luka Dončić | 495

James Harden | 491

Robos por juego

Tyrese Maxey | 2.0

Cason Wallace | 2.0

Kawhi Leonard | 2.0

Dyson Daniels | 1.9

Ausar Thompson | 1.9

Robos totales

Cason Wallace | 138

Dyson Daniels | 130

Tyrese Maxey | 124

Ausar Thompson | 118

Kris Dunn | 113

Bloqueos por juego

Victor Wembanyama | 3.0

Jay Huff | 1.9

Evan Mobley | 1.9

Chet Holmgren | 1.9

Isaiah Stewart | 1.6

Bloqueos totales