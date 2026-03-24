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Estos son los líderes en estadísticas de la NBA tras 22 semanas de acción

Luka Dončić y Nikola Jokić son los jugadores más destacados en lo que va de temporada

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 24 de marzo de 2026 a las 05:59 pm
Estos son los líderes en estadísticas de la NBA tras 22 semanas de acción
Foto: Cortesía
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La temporada regular de la NBA mantiene su ritmo. Con el pasar de las jornadas incrementa la presión tanto para los equipos como para los jugadores, quienes no quieren quedarse por fuera de la contienda por los playoffs.

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Luego de 22 semanas de mucha acción y emociones, así van los lideratos de las distintas estadísticas de la presente zafra.

Puntos por juego

  • Luka Dončić | 33.4
  • Shai Gilgeous-Alexander | 31.6
  • Anthony Edwards | 29.5
  • Tyrese Maxey | 29.0
  • Jaylen Brown | 28.5

Puntos totales

  • Luka Dončić | 1,973
  • Shai Gilgeous-Alexander | 1,867
  • Jaylen Brown | 1,825
  • Tyrese Maxey | 1,767
  • Donovan Mitchell | 1,738

Rebotes por juego

  • Nikola Jokić | 12.6
  • Karl-Anthony Towns | 12.0
  • Donovan Clingan | 11.7
  • Rudy Gobert | 11.5
  • Victor Wembanyama | 11.1

Rebotes totales

  • Karl-Anthony Towns | 801
  • Rudy Gobert | 791
  • Donovan Clingan | 781
  • Nikola Jokić | 705
  • Jalen Johnson | 653

Asistencias por juego

  • Nikola Jokić | 10.6
  • Cade Cunningham | 9.9
  • Luka Dončić | 8.4
  • James Harden | 8.0
  • Jalen Johnson | 8.0

Asistencias totales

  • Cade Cunningham | 603
  • Nikola Jokić | 592
  • Jalen Johnson | 507
  • Luka Dončić | 495
  • James Harden | 491

Robos por juego

  • Tyrese Maxey | 2.0
  • Cason Wallace | 2.0
  • Kawhi Leonard | 2.0
  • Dyson Daniels | 1.9
  • Ausar Thompson | 1.9

Robos totales

  • Cason Wallace | 138
  • Dyson Daniels | 130
  • Tyrese Maxey | 124
  • Ausar Thompson | 118
  • Kris Dunn | 113

Bloqueos por juego

  • Victor Wembanyama | 3.0
  • Jay Huff | 1.9
  • Evan Mobley | 1.9
  • Chet Holmgren | 1.9
  • Isaiah Stewart | 1.6

Bloqueos totales

  • Victor Wembanyama | 168
  • Jay Huff | 134
  • Chet Holmgren | 113
  • Rudy Gobert | 112
  • Donovan Clingan | 106

 

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