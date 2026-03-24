NBA: LeBron James y su insólito registro que demuestra que es humano

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LeBron James está acostumbrado a dejar titulares en la prensa jornada a jornada. Sin embargo, en la derrota Detroit Piston 113-110 Los Ángeles Lakers: el 'Rey' demostró que también es humano con una de sus actuaciones más bochornosas de su carrera en la NBA.

Lo que parecía imposible ocurrió en el duelo entre Lakers y Pistons. James terminó la primera mitad del encuentro sin anotar un solo punto, un registro estadístico que ha dejado boquiabiertos a toda la NBA. De hecho, es la tercera vez que esta situación ocurre en 23 años de carrera.

LeBron terminó la derrota con 12 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, con 4-10 en tiros de campo. No le alcanzó en la segunda mitad para ayudar al equipo a lograr la victoria. A pesar de eso, el equipo angelino está en una buena posición para entrar en Playoffs en un lugar de honor.

Las opciones de los Lakers de ganar la NBA en la temporada 2025-26

Los Angeles Lakers para esta campaña dependen de la regularidad física de sus estrellas principales. A pesar de noches atípicas como la vivida en Detroit, el equipo mantiene un núcleo competitivo que busca asegurar un lugar privilegiado en playoffs de la Conferencia Oeste.

El equilibrio entre la veteranía de LeBron James y la explosividad de Luka Doncic será la llave del éxito. La gerencia angelina armó un equipo competitivo con responsabilidad ofensiva y defensiva por igual. Esto los ha llevado a figurar como una equipo de Playoffs en 2026.

Para levantar el trofeo Larry O'Brien en 2026, Lakers necesitan evitar rachas negativas prolongadas y mejorar su rendimiento como visitantes. La competencia en el Oeste es feroz, pero la mística de la franquicia y el liderazgo del 'Rey' mantienen vivas las esperanzas.

Promedios de LeBron James con Lakers en la temporada