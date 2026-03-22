Lebron James añade otro récord a su palmarés

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La historia de la NBA tiene un nombre que se escribe con letras de oro en cada departamento estadístico imaginable: LeBron James. Este fin de semana, el astro de Los Ángeles Lakers no solo celebró la victoria de su equipo, sino que añadió la joya que faltaba a su corona de longevidad al convertirse en el jugador con más partidos oficiales disputados en la historia de la liga.

Al alcanzar los 1,612 juegos, James supera la marca que ostentaba Robert Parish, una cifra que durante décadas se consideró inalcanzable para cualquier atleta de alto impacto. Este hito no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una disciplina física y mental que le ha permitido mantenerse en la élite durante más de dos décadas.

Un currículum sin paralelos

La magnitud de lo logrado por el 6 de los Lakers se entiende mejor al observar la totalidad de su dominio. LeBron no solo ha jugado más que nadie, sino que ha producido a un nivel que redefine los límites de la excelencia deportiva:

Más temporadas disputadas: Con 23 campañas a sus espaldas, James es el referente máximo de constancia en el deporte profesional.

Líder histórico en minutos: Nadie ha pasado más tiempo en la duela que él, acumulando 60,710 minutos de acción real.

Máximo anotador de todos los tiempos: Su récord de 43,241 puntos sigue creciendo noche tras noche, alejándose de cualquier perseguidor activo.

Dominio integral: Además de sus récords de primer lugar, LeBron se ubica en el Top 10 histórico de asistencias (4to con 11,925), robos (6to con 2,403) y triples convertidos (6to con 2,626).

El valor de la persistencia

Este nuevo récord de partidos jugados es, quizás, el testimonio más fiel de su grandeza. Mientras otros jugadores ven sus carreras mermadas por el tiempo, James sigue siendo la pieza central de un equipo que pelea en la Conferencia Oeste, demostrando que su "prime" no es una etapa, sino un estado permanente.

Con cada salto inicial, LeBron James no solo juega un partido de baloncesto; está extendiendo una frontera histórica que difícilmente volverá a ser cruzada. El Rey ya no solo compite contra sus contemporáneos, sino contra el tiempo mismo, y por ahora, sigue saliendo victorioso.