NBA: Luka Doncic destroza récords en racha ganadora de Lakers

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Luka Doncic alcanzó el nivel de eficiencia más aterrador que se le recuerde en la NBA. El esloveno lo hizo justo en un momento clave de la temporada, con Los Ángeles Lakers alcanzando ocho triunfos consecutivos. El equipo respira Playoffs en la mejor racha de victorias del Oeste.

La estrella eslovena ha alcanzado un nivel de eficiencia aterrador durante la racha de ocho victorias de Lakers. Con actuaciones que incluyen un triple-doble de 30 puntos y una explosión de 60 tantos; Doncic se ha consolidado como el máximo referente ofensivo del baloncesto actual.

Durante este periodo, Luka registra una media impresionante de 40.9 puntos, 8.9 rebotes y 7.4 asistencias por juego. Esta producción no solo mantiene al cuadro de Los Ángeles en puestos de privilegio de la Conferencia Oeste; también lo colocan como principal candidato al MVP.

¿MVP definitivo? La racha sin precedentes de Luka Doncic

Luka Doncic ha silenciado el debate del MVP para la temporada 2025-26 de la NBA. Al menos momentáneamente, gracias a un promedio de 40.9 puntos, en las últimas 8 victorias de Los Ángeles Lakers. El equipo ahora luce fuerte para tener un final de temporada sólido.

Sus ocho victorias seguidas, adornadas con un histórico partido de 60 puntos, lo sitúan por encima de cualquier otro candidato en la carrera por el prestigioso trofeo individual. Doncic podría estar a las puertas de su primer MVP, en un año donde aspiran a ganarlo todo.

El impacto de Luka en Los Ángeles trasciende lo numérico, devolviendo la mística de los años de gloria a la franquicia. Para muchos analistas de la NBA, presenciar esta seguidilla de actuaciones es la prueba definitiva de que estamos ante el nuevo dueño de la liga actual.

Promedios de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers en 2025-26