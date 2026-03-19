Luka Doncic redefine la historia: Una racha jamás vista en la NBA

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La llegada de Luka Dončić a los Los Angeles Lakers fue calificada como el movimiento de la década, pero lo que el esloveno está logrando en este cierre de temporada regular 2025-26 ha superado cualquier expectativa. Tras la victoria ante los Rockets, se ha confirmado que Doncic es el primer jugador en la historia de la liga en registrar un tramo de 7 partidos con números que parecen extraídos de un videojuego.

En un lapso de apenas siete encuentros, Dončić no solo ha mantenido a los Lakers invictos (7-0), sino que ha pulverizado los registros de eficiencia y volumen de juego. Lo que hace este hito verdaderamente especial es la combinación de puntería perimetral y generación de juego; si bien leyendas como Oscar Robertson o Russell Westbrook tuvieron rachas históricas de triple-doble, ninguno logró sumar más de 25 triples con este volumen de anotación manteniendo la casilla de derrotas en cero.

Superando la sombra de Kobe

Esta racha ha permitido a Dončić entrar en terrenos que en Los Ángeles solo le pertenecían a Kobe Bryant. Recientemente, Luka promedió 37.8 puntos en un tramo de seis juegos, la cifra más alta para un jugador de los Lakers desde que "The Mamba" registrara promedios similares en la temporada 2011-12.

Con los Lakers actualmente en la tercera posición de la Conferencia Oeste (44-25) y acechando a los Spurs, el impacto de Luka es total. No solo lidera la liga en puntos por partido (33.0 PPG), sino que ha transformado la ofensiva de los de púrpura y oro en una maquinaria imparable de cara a los playoffs.

Al desmenuzar esta histórica seguidilla de siete partidos, la magnitud del dominio de Dončić se vuelve aún más evidente. El esloveno ha mantenido un ritmo de anotación demoledor, acumulando más de 250 puntos totales, lo que se traduce en un promedio superior a las 35 unidades por noche.

Sin embargo, su impacto no se limita a encestar el balón. Su capacidad para involucrar al resto del equipo y dominar los tableros ha sido quirúrgica, registrando más de 50 asistencias y 50 rebotes en este periodo. A esto se le suma una efectividad perimetral de élite, logrando convertir al menos 25 triples, promediando más de 3.5 aciertos desde la larga distancia por encuentro. Todo este despliegue individual ha tenido un fin colectivo perfecto, sellando un registro de siete victorias sin derrotas que reafirma su candidatura unánime al MVP.