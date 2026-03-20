NBA: LeBron James supera su propio récord con increíble triple-doble ante Miami

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Los Angeles Lakers está brillando en la presente temporada de la NBA y gran parte del crédito se lo lleva Luka Doncic y LeBron James. En la jornada de este jueves por la noche, ambas estrellas volvieron a combinarse de forma excepcional para llegar a ocho triunfos consecutivos, superando con autoridad 134-126 a Miami Heat desde el Kaseya Center.

En esta oportunidad, el esloveno se llevó todos los reflectores en el compromiso convirtiendo 60 puntos, siendo su máximo anotación en la actual campaña. Cabe destacar que, el 'Niño Maravilla' había anotado 40 unidades contra Houston Rockets la noche anterior. Sin embargo, el 'Rey' también vivió una noche para el recuerdo igualando la máximo cantidad de partidos disputados para un jugador en la historia de la liga, marca que pertenecía a Robert Parish con 1,611 encuentros.

Además de eso, James no quiso ver acción con los Lakers, ya que se robó parte del protagonista tras culminar con triple-doble de 19 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes en 38 minutos, mostrando que a sus 41 años de edad no es excusa para bajar su nivel en el mejor baloncesto del mundo.

LeBron James es el más veterano con un triple-doble

LeBron James ha logrado cuatro triples-dobles a los 40 años o más, una hazaña impresionante que lo coloca en una categoría por sí mismo dentro de la NBA. A lo largo de su histórica carrera, el atacante ha demostrado que la edad no es un obstáculo para seguir dominando el juego, y estos triples-dobles son un testimonio de su longevidad y su capacidad para seguir siendo un jugador de élite, incluso en sus años avanzados.

Para ponerlo en perspectiva, la estrella de los Lakers no solo lidera este grupo, sino que está tan por delante de todos los demás que la cantidad total de triples-dobles combinados por todos los jugadores de la NBA en la historia que han superado los 40 años es solo de uno. Este dato subraya aún más el nivel excepcional del alero, destacándose como el único en lograr este tipo de logros a su edad y dejando una marca que será difícil de superar.