La reunión de los James: Bryce comienza su preparación para el próximo Draft de la NBA

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En un movimiento que ha sacudido los cimientos del baloncesto universitario y profesional, el escolta de los Arizona Wildcats, Bryce James, ha anunciado oficialmente que renunciará a participar en el próximo torneo de la NCAA para centrarse plenamente en su preparación de cara al Draft de la NBA de 2026.

La decisión marca el final de una etapa atípica para el hijo menor de la leyenda LeBron James en la Universidad de Arizona, donde bajo la dirección del técnico Tommy Lloyd, el joven prospecto optó por un año de "redshirt" (año de formación sin competir oficialmente) para trabajar en su desarrollo físico y técnico.

Una apuesta por el potencial sobre la estadística

A pesar de la enorme expectación que rodeó su llegada a los Wildcats como un recluta de cuatro estrellas procedente de Sierra Canyon, Bryce James termina su ciclo universitario con un promedio estadístico de 0.0 puntos por partido (PPG). Esta cifra se debe a la estrategia de desarrollo implementada por el programa de Arizona, que priorizó su maduración en los entrenamientos por encima de la exposición en partidos oficiales de la exigente conferencia Big 12.

"Bryce ha demostrado una ética de trabajo incansable y una comprensión del juego que va mucho más allá de su edad", comentaron fuentes cercanas al programa deportivo de Arizona. "La decisión de dar el salto ahora responde a la convicción de que su techo de crecimiento se encuentra en un entorno profesional de alta intensidad".

Proyecciones del Draft: El destino "Laker" en el horizonte

A pesar de la ausencia de minutos en pista esta temporada, el valor de Bryce James como prospecto sigue siendo un tema de intenso debate en las oficinas de la NBA. Los analistas destacan su envergadura (6'6"), su mecánica de tiro exterior y su linaje genético como factores determinantes.

Actualmente, los principales "Mock Drafts" (simulacros de selección) sitúan a James como una elección sólida de segunda ronda, con un destino que parece escrito en el guion de Hollywood: los Los Angeles Lakers. La posibilidad de que Bryce se una a la franquicia donde su padre ha forjado gran parte de su legado final, y donde su hermano Bronny James ya ha tenido experiencia, añade un componente narrativo sin precedentes en la historia de la liga.

Preparación de Élite: El camino hacia junio

Al saltarse el torneo de la NCAA (March Madness), James podrá iniciar de inmediato un régimen de entrenamiento personalizado en instalaciones de alto rendimiento. Se espera que participe en el NBA Draft Combine, donde tendrá la oportunidad de validar sus condiciones atléticas frente a los ojeadores de las 30 franquicias.

El equipo de representación de James ha enfatizado que este paso es "el inicio de su propio camino", buscando distanciarse de las comparaciones directas y centrándose en su capacidad para convertirse en un jugador de rol de impacto inmediato gracias a su tiro perimetral y su inteligencia en cancha.