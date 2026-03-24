Victor Wembanyama tras los pasos de Tim Duncan en los Spurs

Suscríbete a nuestros canales

La progresión de Victor Wembanyama ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad que altera los libros de historia cada noche. Tras su actuación dominante este lunes, el pívot de los San Antonio Spurs alcanzó por cuarta vez en la presente temporada 2025-26 la exclusiva línea estadística de 25 puntos, 15 rebotes y 5 tapones, consolidándose como el guardián absoluto de la pintura en la liga.

Este logro sitúa al francés de 22 años en una conversación directa con las leyendas más grandes del juego. Desde la temporada 2001-02, cuando Tim Duncan registró cinco encuentros de este calibre en su camino hacia el primer MVP de su carrera, ningún jugador había logrado tal frecuencia de dominio en ambas áreas del campo en un solo curso.

El heredero del trono en Texas

La relevancia de este dato no es menor: Wembanyama no solo está replicando el impacto defensivo de Duncan, sino que lo está haciendo con una carga ofensiva mayor. En lo que va de campaña, "Wemby" promedia 24.3 puntos y 3.0 bloqueos, liderando a unos Spurs que han pasado de la reconstrucción a pelear los primeros puestos de la Conferencia Oeste, ostentando actualmente un récord de 53-18.

La versatilidad del francés ha sido la llave del éxito para el esquema de San Antonio. Con su capacidad para proteger el aro (sumando 15 partidos de 5+ tapones este año) y su agilidad para anotar desde el perímetro, Wembanyama ha superado en consistencia a otros especialistas de la categoría como Anthony Davis o Giannis Antetokounmpo.

Cifras de MVP

Con esta actuación, Wembanyama se posiciona como el favorito para el premio al Jugador Defensivo del Año (DPOY) y entra de lleno en la terna por el MVP, compitiendo codo a codo con figuras como Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic.

A falta de pocas semanas para el cierre de la temporada regular, el joven prodigio tiene a tiro igualar o incluso superar la marca de cinco partidos de Duncan, lo que supondría el registro más alto para un jugador de los Spurs en el siglo XXI.