Carmelo Anthony dicta sentencia: "SGA es el MVP indiscutible"

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En medio de una de las carreras por el Jugador Más Valioso (MVP) más cerradas de la última década, una de las voces del baloncesto moderno ha decidido romper el silencio. Carmelo Anthony, el noveno máximo anotador de todos los tiempos, ha dejado clara su postura: para los que están dentro de la cancha, no hay debate posible sobre quién merece el trofeo esta temporada 2025-26.

Durante su reciente intervención, Anthony fue tajante al priorizar la visión de los protagonistas sobre las narrativas mediáticas. "Los jugadores saben quién es el verdadero MVP. Eso es lo único que importa", afirmó el exjugador.

El argumento a favor de Shai Gilgeous-Alexander

Para "Melo", el caso de Shai Gilgeous-Alexander (SGA), la estrella de los Oklahoma City Thunder, es irrebatible debido a la combinación de éxito colectivo y dominio individual. El base canadiense ha guiado a su equipo a la cima de la Conferencia Oeste, manteniendo un rendimiento que Anthony califica de "evidente".

"Para mí está muy claro. Creo que es SGA. Tienen el mejor equipo de la NBA y él es el mejor jugador de ese equipo. Eso es difícil de argumentar", explicó Carmelo, haciendo énfasis en la eficiencia del joven estrella. "El hombre está promediando 30 puntos por partido. Cuando ves a un MVP, simplemente lo sabes".

Dominio en ambos lados de la cancha

La defensa de Anthony sobre Gilgeous-Alexander no se basa solo en la anotación, sino en la capacidad del base para elevar el techo competitivo de una plantilla joven. Bajo el liderazgo de Shai, el Thunder ostenta actualmente un récord de 54-17, superando a potencias establecidas como los Denver Nuggets de Nikola Jokić o los Ángeles Lakers de Luka Doncic.

Con estas declaraciones, Anthony se suma a una corriente de exjugadores y analistas que ven en SGA el relevo generacional definitivo de la liga. A falta de pocas semanas para que concluya la temporada regular, el respaldo de una figura con el peso de Carmelo Anthony podría inclinar la balanza en la percepción pública hacia el jugador de Oklahoma City.