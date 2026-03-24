Dallas Mavericks queda fuera de playoffs por segundo año consecutivo

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La crisis deportiva en Dallas ha alcanzado un nuevo punto crítico. Con la derrota sufrida este lunes ante los Golden State Warriors en tiempo extra, los Dallas Mavericks han quedado oficialmente eliminados de la contienda por la postemporada 2025-26. Este fracaso marca la segunda campaña consecutiva en la que el equipo texano se despide antes de tiempo, una realidad que contrasta drásticamente con las finales alcanzadas en 2024.

Desde que se concretó el traspaso que envió a Luka Doncic a Los Ángeles Lakers en febrero de 2025, los Mavericks han entrado en una espiral de resultados negativos que ni siquiera la llegada de piezas como Anthony Davis (ya traspasado) o el debut del prometedor Cooper Flagg han podido revertir.

Un vacío imposible de llenar

La salida del astro esloveno supuso un golpe estructural del que la organización aún no se recupera. En la temporada 2024-25, tras el intercambio, el equipo cayó en el torneo Play-In, quedando fuera de los ocho mejores del Oeste. En la presente campaña 2025-26, la situación ha sido aún más alarmante: un récord actual de 23-49 sitúa a Dallas en la decimotercera posición de la conferencia, sin opciones matemáticas de alcanzar siquiera el décimo puesto con solo diez juegos restantes en el calendario.

Los problemas de salud han sido un factor determinante en este desplome. La ausencia total de Kyrie Irving (baja por rotura de ligamentos desde marzo de 2025) y las constantes molestias físicas de los referentes internos han dejado al entrenador con una rotación diezmada y sin la jerarquía necesaria para competir en una Conferencia Oeste sumamente profunda.

El contraste en Los Ángeles

Mientras en el American Airlines Center se respira incertidumbre, el presente de su antigua estrella es radicalmente opuesto. Luka Doncic, liderando la liga en anotación con 33.4 puntos por partido, tiene a los Lakers cómodamente instalados en la tercera posición del Oeste, preparándose para una carrera profunda en los playoffs junto a LeBron James.

Para los Mavericks, el enfoque ahora se traslada exclusivamente al Draft de la NBA. Con la sexta peor marca de la liga, la gerencia (actualmente bajo el interinato de Michael Finley tras el despido de Nico Harrison) apuesta todas sus fichas a obtener una selección alta que les permita reconstruir los cimientos de una franquicia que, hace apenas dos años, soñaba con el campeonato.