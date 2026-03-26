Cristian Castro anuncia su celibato y hace desesperada petición a Luis Miguel

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El nombre de Cristian Castro vuelve a acaparar titulares, esta vez por una decisión que ha dejado perplejos a sus seguidores y a la industria del entretenimiento.

El intérprete de “Azul” anunció públicamente que ha optado por el celibato, una determinación que llega después de su mediática y conflictiva relación con la empresaria argentina Mariela Sánchez.

La revelación ocurrió durante un concierto en Monterrey, donde, fiel a su estilo espontáneo, el artista compartió con el público que ha decidido “retirarse” de la vida sexual, generando sorpresa y debate inmediato en redes sociales y medios.

La tormentosa relación de Cristian Castro

La relación entre Castro y Sánchez estuvo lejos de ser estable. Desde su inicio en diciembre de 2023, el vínculo se caracterizó por constantes altibajos, separaciones y reconciliaciones que mantuvieron a la pareja en el ojo del huracán mediático.

Los episodios más tensos incluyeron declaraciones públicas y enfrentamientos que involucraron incluso a los seguidores del cantante. Este desgaste emocional habría sido determinante para que el artista decidiera dar un giro radical en su vida personal.

Según el propio Castro, la decisión no solo responde al fin de la relación, sino también a una necesidad de introspección tras meses de exposición y conflicto.

"Ya me retiré": el anuncio que encendió las redes

Durante su presentación, el cantante expresó con humor una frase que rápidamente se viralizó: “Ya me retiré, ustedes también pueden”, manifestó ante su público, en referencia a su nueva etapa de celibato.

El anuncio también reavivó el interés por la vida privada del artista, históricamente marcada por romances intensos y decisiones impulsivas. No obstante, el azteca dejó claro que no está cerrado al amor.

“Voy, les pongo el anillo y vámonos a casar”, dijo en el programa Ventaneando, afirmando que, está dispuesto a iniciar nuevamente un romance pese a los fracasos amorosos que ha enfrentado en los últimos años.

¿Qué le pidió a Luis Miguel?

Como si su declaración no fuera suficiente, el artista también aprovechó para lanzar un peculiar mensaje a Luis Miguel, con quien aseguró no tener rivalidad.

Castro expresó su deseo de encontrarse con el llamado ‘Sol de México’ para pedirle la oportunidad de cantar en su boda e incluso, aseguró que, viajará a España para lograr una cita con él.

“Él sabe que me muero por él... yo lo que quiero es que cantemos juntos”, dijo con su particular humor.