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Así fue como Paris Hilton celebró su cumpleaños 45 con temática de Barbie

La guapa rubia estuvo muy cerca de su familia, quienes la llenaron de mucho amor y diversión 

Por

Elvis González
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 10:30 am
Así fue como Paris Hilton celebró su cumpleaños 45 con temática de Barbie
Paris Hilton / Cortesía
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La empresaria y socialité estadounidense, Paris Hilton, celebró a todo dar su cumpleaños número 45 en Los Ángeles, California. La rubia reunió a familiares y amigos, para festejar su vida con una hermosa temática de Barbie, en la que el color rosa reinó en cada momento de la decoración y vestuario.

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Una celebración de altura

La exclusiva fiesta fue un derroche de fantasía, en el especial por la vestimenta de Paris totalmente ajustada al cuerpo, cristales desplegados por diversos lugares, transparencias, su cabellera suelta con ondas, maquillaje suave y botas altas.

Hilton hizo una entrada triunfal en la compañía de sus dos pequeños, Phoenix Barron de 2 años, y London de 1, quienes también lucieron muy elegantes con vestuario rosa.

La maternidad es un momento muy especial para la también cantante, por lo que los pequeñitos no podían faltar en la celebración, que contó con DJ, comida, rosas, pista de baile, pasteles, letreros con el nombre de Paris en cristales y buena música.

Danna Paola, Anastasia Soare, Norvina, Jeremy Scott y Jeff Goldblum, fueron de las estrellas invitadas, quienes no dudaron en fotografiarse con la modelo.

Mensaje de felicidad

La fiesta se convirtió en uno de los eventos más comentados en las plataformas digitales, todos felicitando a la empresaria por su vuelta al sol.

“Una noche tan icónica y épica en Slivington Manor para mi fiesta de cumpleaños con temática de Barbie Dream House. Ojalá todavía estuviera en la pista de baile Club París”, escribió en Instagram.

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