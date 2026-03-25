Jaylen Brown enciende el debate: "Jugar 40 partidos no merece un honor All-NBA"

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La meritocracia en la NBA tiene un nuevo y vocal defensor. Jaylen Brown ha alzado la voz para respaldar los cambios en los criterios de elegibilidad para los premios de fin de temporada, poniendo el foco en un factor que, a su juicio, se había devaluado en años anteriores: la disponibilidad.

Para Brown, la distinción de pertenecer a un quinteto All-NBA no solo debe medir el talento o las estadísticas infladas, sino el compromiso físico de sostener ese rendimiento a lo largo de los 82 partidos de la fase regular. El jugador de los Celtics fue tajante al comparar el pasado con la rigurosidad actual.

Números vs. Constancia

Uno de los puntos más críticos de su argumento reside en la ventaja estadística que obtienen los jugadores que descansan con frecuencia. Brown sostiene que es mucho más sencillo mantener promedios elevados cuando el cuerpo no sufre el desgaste de jugar 70 partidos.

El contraste del pasado: Jugadores con 45 partidos presentaban números superiores a quienes jugaban 70, llevándose los votos de la prensa.

La realidad actual: Con la regla de los 65 partidos mínimos, la NBA busca eliminar el beneficio del "descanso gestionado" (load management) en la carrera por los premios.

"Lo que pasaba antes era que tipos que jugaban 40-50 partidos optaban al All-NBA, y sus números eran mejores frente a alguien que jugaba 68-72 partidos", explicó el tres veces All-Star.

Un mensaje al vestuario de la liga

Las declaraciones de Brown llegan en un momento donde la salud de las estrellas es el tema central de la narrativa de la liga. Al defender a quienes juegan casi la totalidad del calendario, Brown se posiciona del lado de la "vieja escuela" y de los aficionados que pagan por ver a sus ídolos cada noche.

Para el alero de Boston, el reconocimiento de ser uno de los 15 mejores jugadores de la temporada debe ser un maratón, no un sprint de media temporada. Con esta postura, Brown refuerza la idea de que en la NBA de 2026, el mejor talento es, ante todo, el talento que está disponible.