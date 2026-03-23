La NBA anula la técnica a Luka Doncic y le permite jugar ante los Pistons

Suscríbete a nuestros canales

La NBA anunció oficialmente este domingo la anulación de las faltas técnicas impuestas a Luka Doncic y Goga Bitadze, tras revisar el incidente ocurrido durante el encuentro del sábado entre Los Angeles Lakers y el Orlando Magic. Esta resolución resulta vital para el esquema de los angelinos, ya que permite que su máxima figura se mantenga en la rotación activa en un momento crítico de la temporada.

Una suspensión evitada por poco

De no haber mediado la intervención de la oficina de la liga, Doncic habría enfrentado una suspensión automática de un partido sin goce de sueldo para el compromiso de este lunes frente a los Detroit Pistons. El reglamento de la NBA estipula que un jugador es sancionado tras acumular 16 faltas técnicas en la temporada regular, cifra que el esloveno había alcanzado inicialmente tras el altercado con el pívot de los Magic.

Con esta rectificación, el conteo oficial de Doncic regresa a 15, otorgándole un margen de maniobra crucial mientras los Lakers buscan consolidar su posición en la tabla de la Conferencia Oeste.

El origen de la disputa en la duela

El incidente se desató hacia el final del tercer cuarto, cuando la estrella de los Lakers y Bitadze se enredaron en un intercambio verbal que obligó a los árbitros a intervenir de inmediato. Tras el pitazo final, Doncic aseguró ante los medios que Bitadze profirió insultos dirigidos a su familia en serbio, idioma que ambos dominan, lo que provocó su airada reacción.

Por su parte, el pívot del Magic desmintió tales acusaciones e insinuó que el seis veces All-Star fue quien inició la confrontación tras una jugada física en la pintura. Sin embargo, tras analizar las grabaciones del encuentro, la liga determinó que el intercambio no alcanzó el umbral necesario para mantener la sanción disciplinaria en el acta oficial.

El impacto en la racha de los Lakers

La disponibilidad de Doncic es fundamental para unos Lakers que atraviesan su mejor momento del año. El equipo encadena una racha de nueve victorias consecutivas, impulsada por un nivel histórico del esloveno. Durante este periodo invicto, Doncic ha promediado números de MVP con 40 puntos, 8,4 rebotes, 7,4 asistencias y 2,6 robos por partido.

Mantener la inercia ganadora ante Detroit será el próximo objetivo de una plantilla que ha encontrado en su base estelar el motor necesario para aspirar a lo más alto de la clasificación.