El trueno recupera su fuerza total: Jalen Williams regresa para blindar el liderato de OKC

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El equipo más dominante de la temporada 2025-26 de la NBA está a punto de dar un golpe de autoridad definitivo. El Oklahoma City Thunder, que actualmente manda en la Conferencia Oeste con 56 victorias (superando por tres a su perseguidor más cercano, los Spurs), ha confirmado que Jalen Williams estará de regreso en la alineación titular este lunes para enfrentar a los Philadelphia 76ers.

A pesar de que el Thunder atraviesa un momento dulce con 11 triunfos en fila, la ausencia de "JDub" era el único asterisco en un esquema que busca revalidar el título obtenido la campaña anterior. Williams, quien fue All-NBA el año pasado, ha tenido una temporada marcada por las interrupciones físicas, disputando apenas 26 encuentros debido a problemas en su muñeca y, más recientemente, una distensión en el tendón de la corva derecha que lo mantuvo fuera desde el pasado 11 de febrero.

La pieza del rompecabezas

¿Por qué es tan vital su retorno si el equipo ya está ganando? La respuesta está en la estructura. Con su vuelta, el técnico Mark Daigneault podrá utilizar su quinteto ideal:

Shai Gilgeous-Alexander

Luguentz Dort

Jalen Williams

Chet Holmgren

Isaiah Hartenstein

Increíblemente, este quinteto titular solo ha podido compartir cancha en cinco partidos en lo que va de temporada. Williams aporta esa versatilidad defensiva y el volumen de juego (17.5 puntos y 5.4 asistencias por partido) que quita presión a Shai y permite a Holmgren operar con más espacios en la pintura.

Con solo 11 juegos restantes en el calendario regular, el regreso de Williams no es solo una adición estadística; es el inicio del rodaje definitivo para un equipo que, aun estando incompleto, ya parece no tener rival en la liga.